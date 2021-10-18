РИАМО - 18 окт. 20 школ и колледжей столицы вошли список 100 лучших образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia по итогам минувшего учебного года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Таким образом, в рейтинг попали пять столичных колледжей и 15 школ.

Рейтинг WorldSkills Russia составляли на основе участия детей 12-14 лет в чемпионатах профессионального мастерства и тематических сменах «Профильные техноотряды». В топ-100 вошли школы и колледжи из 38 регионов страны. При этом московские образовательные учреждения возглавили этот список.

Достичь высокого результата помогла городская система образования. Например, колледжи столицы обеспечены высокотехнологичной материальной базой, а педагоги могут регулярно повышать квалификацию.

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