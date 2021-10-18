РИАМО - 18 окт. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет вырастет в России на 5,8% до 7 493 рублей, а максимальный — до 31 282 рублей. Новые выплаты будут осуществляться с 1 февраля следующего года, сообщает Nation News.

Сейчас в России размер указанных выплат составляет 7 083 рубля и 29 600 рублей. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 169,5 млрд рублей.

Информация об изменении размера выплат указана в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Также в следующем году 132,8 млрд рублей уйдет из бюджета на выплату пособий по беременности и родам. Сейчас минимальный размер этих выплат составляет 58 878 рублей, а максимальный - 340 795 рублей.

Максимальный размер пособия по безработице увеличится в России в 2022 г>>