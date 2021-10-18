РИАМО - 18 окт. В понедельник Москва и область будут находиться в тыловой части циклона, возможен небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве в этот день прогреется до плюс 6-8, по области – плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Ранее синоптик предупредил о выпадении снега 19 октября. Выпадет мозаичный снег, который тут же растает.