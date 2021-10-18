РИАМО - 18 окт. Работы по капитальному ремонту дома №2 на 4-й Сокольнической улице, на котором размещено изображение героя СССР Николая Гастелло, подходят к завершению. Здание было построено в 1932 году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Дом с 6 подъездами переменной этажности возвели по индивидуальному проекту. Он является образцом архитектуры конструктивизма, строение состоит из симметричных частей, которые разделяют 2 арки.

В настоящее время в рамках региональной программы капремонта в нем полностью обновили системы горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Также под замену пошла сеть электроснабжения.

Крышу здания и подвалы привели в порядок и отремонтировали.

Фасад дома покрасили в светло-желтый, на его воне выделяются светло-красные подъезды и арки.

Ремонт в подъездах еще идет, полностью его закончат до декабря 2021 года.

Дом известен портретом летчика Николая Гастелло. Изображение появилось на торце здания в 2015 году. Рядом находится улица, которая носит имя героя, и школа, где учился Гастелло.​