РИАМО - 18 окт. Ни одного государственного праздника в России не выпадает на 18 октября. Однако международное сообщество отметило этот день в календаре сразу по двум поводам – из-за Дня галстука и Всемирного дня конфет.

День галстука

В последнее время этот праздник все чаще используют с приставкой Международный. Официально дату за ним никто не закреплял, но это не мешает поклонникам его отмечать.

Аксессуар, давший имя этому дню, активно используется сегодня как в мужском, так и в женском гардеробе. Его ввел в моду французский король Людовик XIII. Однако шейный платок использовался значительно раньше.

Его можно увидеть, например, на фигурах воинов терракотовой армии в Китае. Да и другие армии использовали его как часть формы.

Всемирный день конфет

Раньше конфетами назывались совсем не лакомства, а лекарство. Засахаренные фрукты активно использовались в лечебных целях от кашля или нервного расстройства, их продавали в аптеках.

Есть версия, что конфеты появились еще в Древнем Египте, совершенно случайно. Просто кто-то опрокинул сосуды с орехами, медом и инжиром. Получилось вкусно.

Массовое производство конфет расцвело в XX веке. И сегодня существует бесконечное количество видов сладостей, которыми можно отметить этот день.