РИАМО - 17 окт. Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, вернувшиеся с МКС, в ближайшее время будут проходить послеполетную реабилитацию. Для этого они прибыли в Звездный городок, сообщает ТАСС.

В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) сообщали, что период восстановления будет зависеть от состояния экипажа. Как правило участники коротких полетов проходят реабилитацию в течение недели.

Новицкому предстоит пройти более длительное восстановление, поскольку он больше времени провел в космосе.

Спускаемый аппарат «Союза МС-18» сел в Казахстане в 07:35 в воскресенье. Пересильд и Шипенко побывали в космосе для того, чтобы отснять материал для фильма. Впервые в истории киноленту снимали в космосе.