РИАМО - 17 окт. Ставшая известной после ситкома «Папины дочки» актриса Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram черно-белую фотографию после спектакля в Петербурге. На снимке девушка в красивом платье, подчеркивающем стройную фигуру, сообщает Федеральное агентство новостей.

В подписи под снимком девушка поблагодарила жителей Санкт-Петербурга за теплый прием.

«Такая фигура красивая, тонкая талия, как у куколки. И лицо такое нежное, милое, приятное, просто нет слов», — написали под публикацией фанаты.

Арзамасова родила своего первенца – сына продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха - в августе. Катаясь на коньках с супругом, она быстро вернула себе форму.