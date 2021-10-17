РИАМО - 17 окт. Представителям малого и среднего бизнеса предложили в аренду 8 участков в Подмосковье, их можно получить на торгах и использовать для строительства коммерческой недвижимости в Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Ведомство проводит торги совместно с администрациями городских округов. На сегодняшний день на торги выставлено 8 участков общей площадью 231 га.

Там можно разместить объекты, предназначенные для бытового, амбулаторного, ветеринарного, гостиничного обслуживания, делового управления, торговли, банковской и страховой, производственной, выставочно-ярмарочной деятельности, общепита, развлечения, спорта, выращивания сельскохозяйственных культур, легкой промышленности, а также рынки магазины, склады.

Подробнее об участках из перечня для земельных торгов для малого и среднего предпринимательства и самозанятых можно узнать на портале ЕАСУЗ.