РИАМО - 17 окт. Порядка 300 км дорог планируется построить в Москве до конца 2023 года. Через 2 года в столице будет насчитываться уже 24 вылетные магистрали, 6 из которых построены «с нуля», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Они ведут из центра города «на вылет» и переходят в скоростные трассы к другим городам», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, некоторые магистрали дублируют крупные столичные шоссе. Это означает, что они дают водителям альтернативные маршруты, разгружают трафик на городских дорогах.

«Например, строящиеся дублеры Люблинской улицы и Кутузовского проспекта», — добавил мэр.

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