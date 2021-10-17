РИАМО - 17 окт. На сегодняшний день в Москвоской области на торги выставлены 234 земельных участков площадью от 400 кв. м до 5 тыс. кв.м, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

220 из них можно арендовать, а 14 сразу приобрести в собственность.

Комитет совместно с администрациями городских округов проводит торги по аренде и продаже земельных участков в регионе под индивидуальное жилищное строительство.

Торги по реализации земельных участков под ИЖС пользуются спросом у жителей. По итогам 9 месяцев этого года конкуренция на торгах составила в среднем 4 участника на лот.

За 9 месяцев комитетом реализован на торгах 741 земельный участок под ИЖС общей площадью 103 га, из них 661 в аренду, 80 на продажу.