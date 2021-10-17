РИАМО - 17 окт. По основной версии 4 российских туриста погибли в Албании из-за хлора в бассейне при отеле. Вероятно, количество вещества в воде было слишком большим, сообщает РИА Новости.

«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», - рассказал сотрудник отеля.

Ранее смерть Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова подтвердили сотрудники посольства России в Албании. Информацию сообщили родственникам погибших.

Трагедия произошла 15 октября в отеле Gloria в поселке Керрет округа Кавая.