РИАМО - 17 окт. В квартире на Мичуринском проспекте в Москве в воскресенье произошло ЧП, 5-летнего мальчика нашли в ванной с признаками утопления. Ребенок умер, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве

Родители малыша, оставившие его без присмотра на 10 минут, вызвали скорую. Однако спасти ребенка не удалось.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают родителей. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки в ведомстве примут решение о дальнейших действиях.