РИАМО - 17 окт. Интеллектуал и депутат Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний в Госдуме с 10 утра на более позднее время, так как парламентарии не успевают выспаться и приходят на работу сонными, сообщает URA.RU.

«Кошмар, сейчас в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну», — сказал парламентарий.

Он предположил, что перенос начала встреч был бы идеальным решением для него и его коллег.

Также, по его словам, важно следить за здоровьем, а свою работу депутаты выполнят должным образом.

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