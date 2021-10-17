РИАМО - 17 окт. С приближением холодов и заморозков перед автомобилистами встает вопрос о замене резины на машине. Практикующий юрист Кирилл Резник рассказал, когда это требуется делать по закону. Переобувать авто лучше заранее, сообщает Nation News.

«Заменить летнюю резину на зимнюю в 2021 году рекомендовано до 1 декабря, если на региональном уровне не будет принят иной, более ранний срок», - объяснил Резник.

Ездить на летней резине запрещено с декабря по февраль, но не обязательно ставить шипованные шины, главное маркировка - М+S, M&S или M S.

Однако регионы могут расширять период запрета езды на летней резине. Все зависит от климатических условий в каждом конкретном месте.

Летом – с июня по август - на шипованных шинах тоже ездить нельзя.

«Производить обратную замену следует после того, как термометр будет устойчиво показывать не менее + 7 градусов. За использование шин не по сезону автовладельцу может быть выписан штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.5 КоАП», - предупредил юрист.