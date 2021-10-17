РИАМО - 17 окт. Российские киберспортсмены из команды Team Spirit прошли в гранд-финал The International 2021 по Dota 2. Состязание проходит в Бухаресте, сообщает «Чемпионат».

Team Spirit обыграла Team Secret в финале со счетом 2:1. Теперь россияне встретятся с PSG.LGD в заключительном матче ивента.

Победитель получит 18,2 млн долларов, проигравший — 5,2 млн долларов.

Такой случай произошел впервые за 8 лет. Именно тогда команда из СНГ прошла в гранд-финал The International.