РИАМО - 17 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Раменского округа объявлен аукцион в электронной форме по аренде земли для строительства многофункционального спортивного центра и объектов социально-культурного назначения, сообщает пресс-служба комитета.

Участок площадью 11 тыс. квадратных метров находится на улице Школьной в поселке совхоза «Раменское». Участок расположен в центре спортивного кластера, рядом базируются спортивные комплексы «Будущее Подмосковья», «Медина атлетик», Раменский ипподром и конный клуб, а также Дом культуры, 2 детских сада и школа.

Предполагается, что арендатор построит объект, благодаря которому появятся новые виды и формы занятий спортом и культурно-досуговой деятельностью для людей разных возрастов.

Президент России Владимир Путин поставил задачу развивать социокультурную активность населения, а также увеличить долю россиян, вовлеченных в занятия физкультурой или спортом. В Раменском округе активно занимаются реализацией проектов в рамках этой задачи.

Начальная цена арендной платы за год составляет 2 181 434 рублей. Победитель аукциона получит участок в аренду на 13 лет и 2 месяца.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 18 ноября на электронной торговой площадке РТС-тендер: www.rts-tender.ru (№ процедуры 73547). Аукцион проведут 22 ноября.

Подробнее ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.