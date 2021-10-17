РИАМО - 17 окт. Психолог Максим Коваленко назвал простой способ борьбы с зависимостью от соцсетей. Для того, чтобы справиться с ней, человек должен завести другие интересы и увлечения, сообщает Nation News.

«Конечно, мы не берем во внимание рабочие моменты. Понимаете, человек, когда уже достиг чего-то, ему не нужно постоянно демонстрировать свою состоятельность, самоутверждаться», — сказал Коваленко.

Психолог считает, что современное поколение, которое воспитывалось вместе с гаджетами, уже не представляет жизнь без них. Но такой проблемы нет у тех, кто родился в 1970-х или 1980-х, для которых девайсы — необходимость, а не способ самовыражения.

«Конечно, многое зависит и от типажа человека. Некоторым это необходимо как признание, хочется побольше лайков и комментариев положительных», — сказал эксперт.