РИАМО - 17 окт. В Подмосковье пьяный пассажир напал на водителя такси, начал его душить и оскорблять. До места назначения машина не доехала, сообщает «Подъем».

«Это бытовой конфликт на межнациональной неприязни. Он спросил, как меня зовут и откуда я родом», - заявил водитель.

Когда начался конфликт, он начал видеосъемку, буйного пассажира забрали его родственники.

Таксист вызвал полицию, правоохранители зафиксировали инцидент. В МВД Подмосковья сообщили, что обстоятельства произошедшего проверяются.