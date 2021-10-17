РИАМО - 17 окт. В парке Победы на Поклонной горе открылась выставка фотографий, приуроченная ко Дню работника дорожного хозяйства. Горожанам предложили узнать о тех, кто каждый день приводит город в порядок, сообщается на сайте мэра Москвы.

В экспозицию вошли фотографии инженеров, техников, кровельщиков, дорожных работников, спасателей, экологов и других специалистов. Каждый снимок снабдили QR-кодом. Если его отсканировать, можно прочитать интервью с конкретным специалистом.

Например, Олег Полтавский – один из героев проекта – занимается бетонированием дорог и тротуаров.

«Хороший бетон — это целая наука! От того, как мы выполним свою работу, зависит, во-первых, безопасность и комфорт горожан, во-вторых, внешний вид всего города», — объяснил Полтавский.

Участвует в ремонте дорог и гладильщица асфальтобетона Наталья Архипова.

«Считается, что это все-таки мужская профессия, и все были удивлены, когда мы с подругой устроились гладильщицами асфальтобетона. Но несмотря на то, что работа очень тяжелая, мне нравится. Душа радуется, когда получается плотное и ровное дорожное покрытие», - рассказала Архипова.

День работника дорожной службы в России отмечается в третье воскресенье октября. В Москве за состоянием дорог следят более 30 тыс. специалистов.

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