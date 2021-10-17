РИАМО - 17 окт. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию, на мужчин из этой страны часто жалуются из-за их недобросовестного поведения.

Также он посоветовал женщинам не пить спиртное в этой стране, так как оно там часто не лучшего качества.

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», — сказал Милонов в интервью радио «Говорит Москва».

Порядков 4 млн туристов из РФ посетит Турцию в 2021 году. Именно граждане России составляют основной поток туристов в этой стране.