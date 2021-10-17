РИАМО - 17 окт. Неизвестный взломал замок входной двери, проник в квартиру на 10-м этаже жилого дома на Кутузовском проспекте и украл сейф с драгоценностями, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что кража совершена в период с 18:00 5 октября по 6:00 16 октября.

В сейфе находились деньги, ювелирные украшения, часы, а также личные вещи.

Материальный ущерб оценивается на сумму свыше 1 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.