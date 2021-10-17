РИАМО - 17 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова заявил, что президент РФ Владимир Путин не раз делал пророческие заявления. Вероятно, к нему не прислушиваются, однако потом видят, что слова президента сбываются, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин никого не пугает, когда делает заявления о будущем, он только описывает перспективы в тех или иных сферах.

«Президент очень здорово иногда описывает перспективы», — отметил Песков.

На этой неделе российский лидер участвовал в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Там он обратил внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он пошутил, что если люди будут продолжать принимать подобные решения, голландцам придется ездить друг к другу на коньках, чтобы согреться.