РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил работников дорожного хозяйства Подольска с профессиональным праздником.

«Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства! Выражаю огромную признательность всем тем, кто отдает свои силы, профессиональные знания и умения, опыт и время для развития современной, комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры. Именно благодаря вашему труду в жизнь воплощаются самые смелые идеи, преображаются города и улицы, строятся мосты, ремонтируются трассы и прокладываются дороги», — написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Максимович пожелал всем дорожникам новых качественных километров дорог, творческих проектов, интересных объектов, надежных партнеров, процветания и стабильности, а также крепкого здоровья, хорошего настроения, жизненных сил и семейного благополучия.