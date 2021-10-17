РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Подольский спортсмен Станислав Мальцев стал победителем гонки «Живу спортом» в Одинцове.

Традиционная гонка с препятствиями «Живу спортом» прошла в Одинцове 16 октября. Командам была предложена 6-километровая трасса с 19-ю препятствиями.

«Пятый год посещаю <...> мероприятие «Живу Спортом», где организаторы постоянно радуют уровнем организации. В последние пару лет акцент идет на набор высоты - более 200 метров на 6 километров и на командный синхронный навык. Ведь приседания, пресс, перенос гирь, лыжи и канат требуют особой слаженности в команде. Освежающий брод и ползание в грязи - как изюминка на этом торте. Итог забега – 1 место», - написал Мальцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил свою команду за участие и победу.