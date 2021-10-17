РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Депутат подмосковного Подольска Денис Бесогонов поздравил горожан с Днем отца.

«Как отмечалось в указе, День отца учрежден «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Таким образом, начиная с текущего года, День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. С праздником», - написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье, 17 октября, в России впервые в истории отмечают День отца. Этот праздник учрежден по указу президента России Владимира Путина от 4 октября 2021 года.