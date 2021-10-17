РИАМО - 17 окт. Погоду в Москве на следующей неделе будет лихорадить. Температурный режим будет соответствовать то началу ноября, то концу сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник через Центральную Россию начнет прорываться холодный атмосферный фронт.

«В Москве дневная температура понизится до +4…+9, что немного свежее нормы. А дальше столбики термометров опустятся на самое дно холода», - рассказал Тишковец.

Во вторник Москва будет во власти североатлантического циклона. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1 – плюс 4 градусов, после полудня воздух прогреется только до плюс 1 – 6 градусов. Вместе с небольшим дождем пройдет символический снег.

«Мало того, в ночь на среду, вместе с незначительными мозаичными белыми мухами, на дорогах и тротуарах местами появится и первая в сезоне слабая гололедица, поскольку ударят легкие заморозки до 0…-5», - добавил синоптик.

Днем в среду погода будет соответствовать началу ноября, температура поднимется не выше 0-5 градусов тепла. Этот день станет самым холодным на неделе. А вот в четверг ситуация изменится.

«В четверг теплый фронт очередного циклона принесет с собой полчища дождевых туч (ночью с мокрым снегом), усиление ветра до 12-17 м/с, что не помешает температуре воздуха, на фоне поступающего атлантического воздуха, повысится до +7…+12», - отметил Тишковец.

Температурные перепады будут сопровождаться барической пилой – атмосферное давление рухнет на 16 единиц, метеозависимым горожанам в этот день будет тяжело.

Пик потепления придется на конец недели, воздух в Москве прогреется до плюс 5-10 градусов ночью и плюс 9-14 градусов днем. Местами ожидаются дожди.

«Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье...» - заключил Тишковец.

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