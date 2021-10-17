РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Учащиеся школы №6 подмосковного Подольска передали канцелярские товары для малоимущих, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ученики 8 «б» класса подольской средней школы №6 провели акцию «Дари добро».

Ребята собрали для малоимущих подопечных семей волонтерского движения «Милосердие-Подольск» не только канцелярские товары, но и средства личной гигиены.

Волонтеры округа поблагодарили школьников и их родителей за помощь нуждающимся.