РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В овертайме на домашнем льду подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл рижскому «Динамо» со счетом 3:4, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».
Пограничный матч в борьбе за восьмерку Западной конференции с рижским «Динамо» «Витязи» завершили ничьей в основное время, но уступили в овертайме. По итогу, «Витязь» забрал лишь 1 очко.
Подольской команде при неудачном начале удалось забросить 3 шайбы подряд, но гости смогли уйти от поражения и победить в дополнительное время.
Подмосковная дружина стала основным преследователем первой восьмерки команд Западной конференции. Рижане стояли как раз на границе, находясь на 9-м месте.
Матч проходил на базе Ледового дворца «Витязь» в Подольске 16 октября.
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