РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с «Сибирью» на домашнем льду 18 октября в рамках чемпионата КХЛ, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник, 18 октября, «Витязь» в Подольске готовится взять реванш у «Сибири». Матч, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, пройдет на базе Ледового дворца «Витязь».

Игра начнется в 19:30 по адресу: улица Кирова, дом 63а.