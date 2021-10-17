РИАМО - 17 окт. В Москве 10 лет назад был запущен портал «Наш город». За это время с его помощью удалось решить более 5 млн вопросов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Теперь москвичи могут быстрее сообщать о конкретных проблемах в их доме, дворе или районе. Для этого достаточно разместить на сайте проекта фотографию и краткое описание», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что на устранение многих проблем потребовалось всего 1-2 рабочих дня.

«Спасибо команде модераторов за оперативность и неравнодушие к людям», — добавил мэр.

В дальнейшем планируется расширить список тем для обращений на портале, обновить мобильное приложение, сделать отправку сообщений проще и удобнее.