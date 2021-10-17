РИАМО - 17 окт. Никулинская межрайонная прокуратура проверит обстоятельства и причины произошедшего в квартире на Мичуринском проспекте. Там в воскресенье в ванне утонул 5-летний мальчик, оставленный без присмотра на 10 минут, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Родители ребенка в момент происшествия находились дома, обнаружив его, они вызвали скорую помощь, но спасти малыша не удалось.

Прокуратура даст оценку действиям родителей и исполнению родительских обязанностей ими. В семье есть еще двое маленьких детей.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.