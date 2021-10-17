РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Победителей и призеров спартакиады по месту жительства по баскетболу определили в Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Во Дворце культуры «Октябрь» 16 октября прошла V Комплексная спартакиада по месту жительства Подольска. В этот день участники соревновались в баскетболе среди мужских команд.

По итогу спартакиады, первое место заняла команда микрорайона Красная горка, второе – Ивановский, третье – Межшоссейный. Победителей и призеров поздравили с достойным результатом.