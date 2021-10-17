РИАМО - 17 окт. Более 100 мигрантов были задержаны на стройке складского комплекса в Истре. Полиция провела неожиданную проверку и выявила нарушения, сообщает телеканал «360».

Оказалось, что некоторые из мигрантов находятся в РФ незаконно, у других есть проблемы с патентами на работу.

Проверка была неожиданной, в том числе для руководства склада. Некоторые мигранты попытались скрыться.

Каждого человека прямо на месте проверили по базам данных, после чего у рабочих взяли мазки для проведения теста на Covid-19.

Мигранты, у которых были проблемы с документами, получили административные штрафы за нарушение законодательства.