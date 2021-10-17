РИАМО - 17 окт. В московской квартире на Мичуринском проспекте родители оставили 5-летнего мальчика без присмотра в ванне на 10 минут, а нашли уже под водой. Ребенок умер в машине скорой помощи, сообщает «Московский комсомолец».

В то время, когда все произошло, в доме находились родители и трое братьев 7, 5 и 1,5 лет.

5-летний мальчик отправился принимать ванну вместе с 7-летним братом, но старшему надоело это занятие, и он вылез из воды. Средний остался в ванне один. Дверь оставили приоткрытой.

Когда родные пошли проверить ребенка, он уже лежал на дне. Скорая помощь пыталась реанимировать малыша в течение часа, но он умер. Предварительно, мальчик захлебнулся.