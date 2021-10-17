РИАМО - 17 окт. Несмотря на победу Владимира Минева в последнем бою, Магомед Исмаилов не планирует завершать карьеру. Ранее предположение об уходе бойца из спорта высказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, сообщает ТАСС.

«Нет, Магомед не собирается завершать карьеру. Это точно», — рассказал один из членов команды спортсмена.

Встреча Исмаилова и Минеева состоялась в субботу на турнирн AMC Fight Nights в Сочи.

Исмаилов проиграл техническим нокаутом, после чего на несколько секунд потерял сознание.