РИАМО - 17 окт. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется дождливая погода, перепады температур от заморозков до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящая неделя будет пасмурной и дождливой. 18 октября прогнозируется выпадение осадков, днем температура составит 3-7 градусов. Ветер будет южным, с порывами до 11 м/с. Относительная влажность воздуха — около 86%.

19 октября ожидаются небольшие осадки, также возможно выпадение снега, в дневное время температура воздуха будет 3-4 градуса. Ветер северо-западный, с порывами до 8 м/с. Относительная влажность воздуха — около 80%.

20 октября будет пасмурным днем, также возможно выпадение небольшого количество осадков, в том числе снега. Дневная температура воздуха — 2-4 градуса. Ветер южный 4-7 м/c. Относительная влажность воздуха составит около 75%.

21 октября также ожидается небольшой дождь и пасмурная погода. В дневное время средняя температура воздуха — 7-10 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 8 м/c и с порывами до 17. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

22 октября ожидается дождь. Средняя температура воздуха составит около 9-12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 7 м/c. Относительная влажность воздуха около 70%.

23 октября сохранится пасмурная и дождливая погода. Средняя температура воздуха в дневное время 9-11 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 6 м/c. Относительная влажность воздуха около 80%.

24 октября станет дождливым и пасмурным. В дневное время температура воздуха 3- 4 градуса. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3-5 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.

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