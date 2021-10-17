РИАМО - 17 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил за то, что они заботятся о чистоте города в любую погоду.
«Поздравляю с праздником работников дорожного хозяйства! <...> Благодаря вам преображаются улицы, общественные пространства, дороги», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
Он поблагодарил работников за добросовестный труд и пожелал им здоровья.
День работников дорожного хозяйства в 2021 году в России отмечается 17 октября. Праздник был установлен указом президента РФ в 1996 году.
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