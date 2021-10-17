РИАМО - 17 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Сергиево-Посадского городского округа объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения в г. Сергиев Посад на улице Куликова, д.21, сообщает пресс-служба комитета.

Объект недвижимости имеет 13 комнат, удобно расположен в жилом секторе и находится в многоквартирном доме. Вблизи помещения находится остановка общественного транспорта и въездное в город Московское шоссе.

Заявки на аукцион принимаются до 19 ноября на Электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 73685). Аукцион состоится 23 ноября.