РИАМО - 17 окт. Опубликована закупка на благоустройство общественных территорий парка Малевича в Одинцовском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Закупка в 2021-2022 годах за счет целевой субсидии на благоустройство общественных территорий парка Малевича (ландшафтный парк с водопадом) для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков Одинцовского городского округа».

Благоустройство территории осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа.

Завершить благоустройство территории планируется в 2022 году.