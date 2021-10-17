РИАМО - 17 окт. В Ступине после автомобильной аварии подмосковные полицейские начали проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что машина вылетела в кювет и ударилась о дерево. 2 человека, один из которых водитель, погибли, еще 4 получили травмы.

Происшествие случилось на 1-м км автодороги М-4 «Дон — Ступино», у деревни Псарево.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости. Водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением.