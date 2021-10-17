РИАМО - 17 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка в п. Часцы Одинцовского округа, сообщает пресс-служба комитета.

Начальный размер ежегодной арендной платы - 879 585,6 руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 13 лет и 2 месяца.

Согласно виду разрешенного использования на земельном участке можно разместить объекты бытового, амбулаторного, ветеринарного, гостиничного обслуживания, делового управления, торговли, банковской и страховой деятельности, общепита, развлечения, выставочно-ярмарочной деятельности, спорта для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также рынки и магазины.

Участок будет интересен арендаторам, так как он расположен в экологической зоне в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся многоквартирные жилые дома, детский сад, школа, КДЦ «Часцовский» и стадион «Часцы». К участку обеспечен удобный подъезд и хорошая транспортная доступность: вблизи остановки общественного транспорта и Можайское шоссе.

Аукцион состоится 16 декабря.