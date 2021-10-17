РИАМО - 17 окт. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что следует отзывать Нобелевскую премию мира в случае выявления преступлений лауреатов, сообщает Nation News.

На своем канале в Telegram он пояснил, что если речь идет о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов не возникает.

«Понятно, за что их вручают... С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», — сказал он.

В этом году премию получили филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который стал первым россиянином в истории, получившим награду в этой области.

Ранее Володин высказался о процедуре отбора лауреатов для Нобелевской премии. Он считает, что она вызывает «много вопросов».

Кто такой Дмитрий Муратов и за что он получил Нобелевскую премию мира>>