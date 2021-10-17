РИАМО - 17 окт. Медведь набросился и серьезно ранил беременную ассистентку дрессировщика в орловском цирке, женщина в больнице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сначала медведь был спокоен, однако в один момент рассвирепел. Оттащить агрессивное животное от жертвы удалось не сразу.

Пока информации о состоянии женщины нет. Зрители признались, что испытали сильный страх — на арене не было никаких ограждений, поэтому медведь мог напасть на любого из них.

Источник издания уточнил, что накануне представления этот же зверь набросился на одного из работников и хотел сбежать. Люди, которые проходили рядом с цирком, говорили, что он находился в клетке на заднем дворе и вел себя беспокойно.