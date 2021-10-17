РИАМО - 17 окт. Продавца магазина на западе Москвы задержали по подозрению в продаже алкоголя несовершеннолетней девочке. Торговая точка расположена на Домостроительной улице, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

46-летний продавец-кассир ранее уже был привлечен к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи алкоголя).

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту продажи алкоголя несовершеннолетним (ст. 151.1 УК РФ).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.