РИАМО - 17 окт. После приземления на Земле Юлия Пересильд призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом, также она отметила, что посадка прошла штатно, чувствует она себя хорошо, сообщает газета «Известия».

Ближайшие три дня экипаж будет проходить реабилитацию в Звездном городке.

На МКС прошли съемки российского фильма «Вызов». Для этого полета Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли сложнейшую подготовку. Картина станет первой в мире художественной лентой, снятой в космосе.

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что для съемочной группы возвращение на Землю будет физически тяжелее, чем полет в космос, так как в ходе посадки экстремальнее ощущается внешняя среда.