РИАМО - 17 окт. Проверку обоснованности составления протокола об административном нарушении в отношении женщины, присутствовавшей при конфликте в метро, проведет столичная прокуратура. Резонансный инцидент произошел 12 октября, сообщается на сайте ведомства.

Конфликт произошел между несколькими приезжими, пристававшими к девушке, и другими пассажирами метро в поезде между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики». В итоге пассажиры высадили хулиганов из вагона.

Женщина стала одной из свидетельниц ссоры. На нее составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Прокуратура запросила материалы по данному делу для рассмотрения. Ведомство контролирует ход расследования конфликта.

Видео инцидента с участием приезжих в метро>>