РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В ряде частных домов Подольска 19 октября из-за ремонтных работ временно отключат свет, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник, 19 октября, в связи с ремонтными работами на ТП 623, проводимыми Подольским ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго», с 9:00 до 13:00 в микрорайоне Климовск не будет подаваться электроэнергия на жилые дома частного сектора по ряду улиц.

Так света не будет в домах по улицам Южная, Фабричная, Комсомольская, Красноармейская, Огородная, Ленина, Пролетарская, Железнодорожная, Рожкова, Лесной тупик, Литейный переулок, Луговой переулок, Дачный переулок, Октябрьская, Инструментальная, Набережная, Строительный переулок, Малая.