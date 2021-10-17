РИАМО - 17 окт. В Подмосковье еще 1290 человек победили коронавирус, всего в области после инфекции выздоровели 413 515 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки умерло 9 человек, с начала пандемии количество смертей достигло 8 344.

Жителям Московской области советуют при любых симптомах простудных заболеваний оставаться дома и вызвать доктора.

Задать вопросы по коронавирусу можно по телефону горячей линии «122», также работает тематический сайт.

Ранее Роспотребнадзор сократил срок предоставления результатов тестирования на коронавирус с 48 до 24 часов. Не более суток теперь должно проходить с момента поступления биологических проб в лабораторию до получения результатов пациентом.

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