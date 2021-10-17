РИАМО - 17 окт. В Московской области за минувшие сутки выявили 2759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 480 284 случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Подмосковье обошло Москву в части формирования коллективного иммунитета. В области он достигается 64%, а в столице – 61%.

Порядка 11,7 млн ПЦР-тестов на коронавирус было сделано в регионе с начала пандемии. Каждые сутки выполняется порядка 30 тыс. тестирований в лабораториях.

В Подмосковье можно бесплатно привиться от коронавируса в одном из пунктов вакцинации.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>