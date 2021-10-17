РИАМО - 17 окт. На ряде улиц столичного района Бирюлево Восточное временно изменится схема движения, это связано с проведением инженерных работ на Загорьевской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 24 октября 2021 года по 27 апреля 2022 года на Загорьевской улице, в районе дома 17, корпуса 1 по Липецкой улице, движение будет ограниченно.

Кроме того, до 25 декабря 2021 года и с 15 января по 27 апреля 2022 года на участке местного проезда от дома 19б до дома 19, стр. 3 на Липецкой улице также будут действовать ограничения.